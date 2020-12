Dopo il buon successo ottenuto con la puntata andata in onda l’anno scorso, Cesare Bocci torna su Canale 5 per una serie completa di Viaggio nella Grande Bellezza, la serie di documentari che porterà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte presenti in Italia.

Ogni puntata affronterà un tema particolare: nella prima, in onda il 29 dicembre 2020 alle 21:20, il tema sarà “Nativity-Il Natale nell’arte”. Il programma racconterà come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù, sin dai primi semplici dipinti delle catacombe romane ai mosaici splendenti delle grandi Basiliche, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio.

E ancora, dalla maestosità delle architetture del Duomo di Siena, dedicato alla Madre di Gesù, alla fantasia dei presepi napoletani, in molti casi vere e proprie opere d’arte. Nessuna figura ha saputo generare tanta bellezza, in tutti i secoli e con le più diverse forme, come quella della Natività.

Una serie di capolavori che Bocci restituisce al pubblico con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, grazie alle potenti emozioni suscitate dall’impatto con le opere, le persone e gli ambienti visitati.

Ecco, nel dettaglio, le opere che saranno mostrate al pubblico:

Duccio di Buoninsegna, “La Maestà del Duomo di Siena” (Siena);

Artisti vari, “Il pavimento della Cattedrale di Santa Maria Assunta” (Siena);

Beato Angelico, “Annunciazione del corridoio Nord” (Firenze);

Simone Martini, “Annunciazione tra i Santi Ansano e Massima” (Firenze);

Pietro Cavallini, “I mosaici di Santa Maria in Trastevere” (Roma);

Jacopo Torriti, “I mosaici di Santa Maria Maggiore” (Roma);

Michelangelo Buonarroti, “Tondo Doni” (Firenze);

Caravaggio, “Madonna dei Pellegrini” (Roma);

Giuseppe Sanmartino, “Cristo velato” (Napoli);

Jusepe de Ribeira, “Deposizione della Croce” (Napoli).

Viaggio nella Grande Bellezza, streaming

E’ possibile vedere Viaggio nella Grande Bellezza in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On Demand”. A questo link la pagina ufficiale del programma.