Viaggio nella Grande Bellezza – Leonardo (Firenze e Milano), quarta puntata

Cesare Bocci torna su Canale 5 per una serie completa di Viaggio nella Grande Bellezza, la serie di documentari che porterà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte presenti in Italia.

Ogni puntata affronterà un tema particolare: nella quarta, in onda il 19 gennaio alle 21:20, il tema sarà Leonardo Da Vinci, Firenze, Milano e quell’epoca straordinaria della storia italiana che è stato il Rinascimento. Al centro del racconto, quadri come la Gioconda e invenzioni geniali, luoghi come il Battistero a Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera.

A Palazzo Vecchio, Bocci scopre e racconta i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei. A Milano visita il Cenacolo e poi la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico, il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse e, infine, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione tutta dedicata al talento ingegneristico di Leonardo.

Queste le opere illustrate:

Leonardo da Vinci, “Gioconda” (Firenze);

Leonardo da Vinci, “Annunciazione” (Firenze);

Michelangelo Buonarroti, “Pietà Bandini” (Firenze);

Leonardo da Vinci, “L’ultima cena” (Firenze).

Viaggio nella Grande Bellezza, streaming

E’ possibile vedere Viaggio nella Grande Bellezza in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On Demand”. A questo link la pagina ufficiale del programma.