Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Viaggio al centro della Terra. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Viaggio al centro della Terra – Trama

Viaggio al centro della Terra è un film d’azione, avventura e fantascienza del 2008, diretto da Eric Brevig. Liberamente ispirato al romanzo di Jules Verne, è un seguito ambientato nel XXI secolo, noto per l’uso innovativo del 3D.

Il vulcanologo Trevor Anderson (Brendan Fraser), a rischio di perdere il posto al college di Boston, riceve la visita del nipote adolescente Sean (Josh Hutcherson). Insieme trovano una scatola appartenuta a Max, fratello di Trevor e padre di Sean, scomparso anni prima in una spedizione in Islanda. Nella scatola scoprono una copia del romanzo di Jules Verne Viaggio al centro della Terra, piena di appunti che sembrano una mappa per un mondo sotterraneo.

Trevor e Sean partono per l’Islanda, dove incontrano la guida Hannah Ásgeirsson (Anita Briem). Durante un’esplorazione, i tre rimangono intrappolati in una grotta e scoprono un passaggio che li conduce al centro della Terra. Qui affrontano meraviglie come uccelli luminosi, piante carnivore giganti, oceani sotterranei e creature preistoriche, tra cui un temibile T-Rex, mentre cercano indizi sulla sorte di Max. La trama, leggera e scanzonata, è arricchita da effetti speciali spettacolari e momenti comici, rendendo il film un’avventura per famiglie.

Viaggio al centro della Terra – Cast

Brendan Fraser: Trevor Anderson, vulcanologo appassionato di Verne.

Josh Hutcherson: Sean Anderson, nipote di Trevor, intraprendente e curioso.

Anita Briem: Hannah Ásgeirsson, guida islandese che si unisce all’avventura.

Seth Meyers: Professor Alan Kitzens, collega di Trevor (ruolo minore).

Jean Michel Paré: Max Anderson, il fratello scomparso.

Jane Wheeler: Elizabeth Anderson, cognata di Trevor.

