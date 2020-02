Verissimo: ospiti di oggi, sabato 8 febbraio 2020

Oggi, 8 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 8 febbraio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà una lunga intervista ad Alena Seredova, in attesa di un bimbo o bimba dal compagno Alessandro Nasi, che racconterà :

Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te

In studio, per la loro prima intervista insieme: Albano Carrisi con la figlia Romina. Prima intervista televisiva anche per la modella e attrice Cristina Marino, che questa primavera renderà papà il compagno Luca Argentero.

Inoltre, direttamente da Grande Fratello Vip, un’intervista al conduttore del reality Alfonso Signorini. Infine, ospiti del talk show Valeria Marini ed Elena Sofia Ricci.