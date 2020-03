Verissimo: ospiti di oggi, sabato 7 marzo 2020

Oggi, 7 marzo 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin.

Verissimo 7 marzo 2020, gli ospiti

La puntata di oggi si aprirà con un’intervista all’ex nuotatore Filippo Magnini, che il Tas (Corte di Arbitrato di Losanna) ha appena assolto dalle accuse di doping. L’uomo racconterà:

Ci sono voluti tre anni, ma la mia fiducia nella giustizia, ordinaria e sportiva, c’è sempre stata. Fino all’ultimo credevo e speravo di vincere: la verità è venuta fuori e ora finalmente sono libero […] Quella mattina è stato un brutto risveglio, non avrei mai pensato di vedere il mio nome associato al doping. Alcuni giornalisti mi hanno avvertito che sui giornali era uscita questa notizia: l’ho scoperto così e lì è iniziato il mio incubo.

Ospiti del talk show anche il cantante Fausto Leali e la conduttrice argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima parlerà della sua relazione con Stefano De Martino:

Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo

Per la loro prima intervista di coppia, saranno a Verissimo Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Infine, direttamente dal Grande Fratello Vip, sarà in studio Andrea Montovoli, che qualche giorno fa ha deciso di abbandonare il reality.