Verissimo: ospiti di oggi, sabato 29 febbraio 2020

Oggi, 29 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 29 febbraio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi si aprirà dando spazio all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia. A parlarne con Silvia Toffanin alcuni tra i volti femminili Mediaset che ogni giorno entrano con i loro programmi d’informazione e con i Tg nelle case dei telespettatori affrontando l’argomento. In studio: Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero.

Direttamente da Grande Fratello Vip troveremo poi Clizia Incorvaia, squalificata dal reality per aver pronunciato frasi offensive e l’ultimo eliminato Pago con la compagna Serena Enardu.

Ospiti del talk show, inoltre, Beppe Fiorello, Iva Zanicchi e i cantanti Elodie e Junior Cally, entrambi tra i concorrenti dell’ultimo Festival di Sanremo.