Verissimo: ospiti di oggi, sabato 25 gennaio 2020

Oggi, 25 gennaio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 25 gennaio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà una lunga intervista all’étoile Eleonora Abbagnato, che alla soglia dei 42 anni a maggio dovrà dare l’addio all’Opéra di Parigi. In studio si raccontano, tra carriera e vita privata, Eleonora Pedron e Giulia De Lellis. Quest’ultima parlerà del caso di doping che lo scorso 17 dicembre ha coinvolto il compagno e pilota di MotoGP Andrea Iannone:

È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. […] Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile.

E ancora, spazio al buon umore con Aldo Giovanni e Giacomo, tra pochi giorni al cinema, e a Paola Cortellesi, protagonista della pellicola “Figli”. Infine, ospite Valeria Marini che presenterà per la prima volta in tv il suo fidanzato Gianluigi.