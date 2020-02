Verissimo: ospiti di oggi, sabato 22 febbraio 2020

Oggi, 22 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 22 febbraio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà un’intervista a Massimo Ciavarro, che sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare della sua vita e soprattutto del figlio Paolo, che nella casa di Gf Vip sembra aver trovato l’amore. Ciavarro racconterà:

Paolo è molto coinvolto in questa storia. Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo. […] Trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale

Sempre direttamente da Grande Fratello Vip, Serena Enardu, concorrente da poco eliminata, racconterà la sua tormentata storia d’amore con Pago. In studio anche due cantanti che con i loro brani stanno facendo ballare e cantare tutta Italia: Elettra Lamborghini e Levante. Quest’ultima parlerà, tra le altre cose, anche dell’ex fidanzato Diodato, fresco vincitore del Festival:

Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici. […] Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. E’ bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso.

E ancora, intensa intervista a Samantha De Grenet, che parlerà di una pagina complicata della sua vita. Infine, Alketa Vesjiu, conduttrice tv albanese, scelta da Amadeus per affiancarlo in una delle serate dell’ultima edizione di Sanremo.