Verissimo: ospiti di oggi, sabato 21 dicembre 2019

Oggi, sabato 21 dicembre 2019, andrà in onda una nuova puntata dell’edizione 2019-2020 di Verissimo, in onda a partire dalle 16:00 su Canale5. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 21 dicembre 2019, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà un’intervista ai due nuovi opinionisti del prossimo Gf Vip 4: Wanda Nara e Pupo. Per la prima volta a Verissimo anche Rita Rusic, tra i concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Per la loro prima intervista di coppia in tv, saranno in studio Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. Troveremo poi Alessandra Amoroso, protagonista il 23 dicembre su Italia1 dell’”Amoroso Day”. che celebra i suoi 10 anni di carriera. Infine, la simpatia di Paolo Ruffini e il racconto doloroso di Aida Yespica.

A proposito dell’intervista di Paolo Ruffini, il conduttore parlerà della sua rottura con Diana Del Bufalo:

Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male […] Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo