Verissimo: ospiti di oggi, sabato 15 febbraio 2020

Oggi, 15 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 15 febbraio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà un’intervista a Silvia Provvedi, in attesa del suo primo bebè, che racconterà al programma questo periodo magico della sua vita:

Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole

Silvia Toffanin accoglierà in studio una vera icona della musica italiana, tornata sul palco di Sanremo dopo 48 anni di assenza: Rita Pavone. Poi Gabriele Muccino ed Emma Marrone saranno ospiti per presentare Gli anni più belli, il film in cui la cantante salentina ha fatto il suo debutto in veste d’attrice.

Per la prima volta a Verissimo Barbara Alberti, che qualche giorno fa si è ritirata dal Gf Vip, spiegherà il perché di questa sua scelta. Infine, in studio, anche Nicola Savino ed Enrico Nigiotti.