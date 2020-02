Verissimo: ospiti di oggi, sabato 1 febbraio 2020

Oggi, 1 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 1 febbraio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà una lunga intervista all’attrice di cinema e tv Elena Sofia Ricci, poi vedremo il cantante J-Ax, con alle spalle ventisei anni di carriera e più di 55 dischi di platino.

Prima del suo debutto domenica su Italia1 con il nuovo programma “Enjoy – Ridere fa bene”, Diana Del Bufalo risponderà, per la prima volta, alle dichiarazioni fatte proprio a Verissimo da Paolo Ruffini sulla fine della loro storia d’amore. La conduttrice racconterà:

Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita […] Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità!

Per ripercorrere la sua lunga carriera, sarà poi ospite Cristina Parodi, prima conduttrice anche di Verissimo. E ancora, spazio al cinema con Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo, protagonisti del film “Villetta con ospiti”. Infine la coppia social formata da Beatrice Valli e Marco Fantini.