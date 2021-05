Verissimo oggi, ospiti dell’8 maggio 2021

Oggi, sabato 8 maggio 2021, alle 15.30, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 8 maggio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà in studio, per la sua prima intervista nel programma, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, non per parlare di politica, ma della sua vita privata. La Meloni racconterà:

Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta

Ospite del talk show anche Elisa Isoardi, che parlerà della sua esperienza da naufraga a L’Isola dei Famosi. In attesa della semifinale, ampio spazio dedicato ad Amici, con Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Inoltre, saranno in studio gli ultimi ragazzi eliminati dal talent: il cantante Raffaele Renda e il ballerino Samuele Barbetta.

Sono belli e innamorati: Federico Rossi e Paola Di Benedetto racconteranno a Verissimo la loro storia d’amore. Infine, a Verissimo la storia dello scrittore, poeta e cantautore Gio Evan.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.