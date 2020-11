Verissimo oggi, ospiti del 7 novembre 2020

Oggi, sabato 7 nvoembre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua sesta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 7 novembre 2020, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Isabella Ferrari, Nancy Brilli e l’ultima concorrente eliminata di “Grande fratello vip” Guenda Goria. A proposito dell’intervista a Nancy Brilli, l’attrice ricorderà Gigi Proietti, da poco scomparso:

È stata una settimana difficile. Gigi per me era quello che era per tutti, un maestro, un grande attore, una colonna portante dello spettacolo italiano e una persona di grande cultura, ma portata con estrema naturalezza e umiltà. Sapeva apprezzare il talento ed era molto generoso con gli attori che lavoravano con lui. Poi era un amico che mi ha fatto tanto pensare e tanto ridere. Mi piace credere che torneremo a unirci e a far parte di un’unica energia

In studio, inoltre, l’energia e il talento di Rita Pavone, nuovo giudice a “All Together Now” e Giorgia Palmas con Filippo Magnini, neo genitori della piccola Mia. Infine, prima intervista insieme a Verissimo di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.