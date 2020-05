Verissimo oggi, ospiti del 30 maggio 2020

Oggi, sabato 30 maggio 2020, alle 16:00, va in onda un’altra puntata di Verissimo-Le storie, appuntamento speciale del contenitore di Canale 5 che ripropone le interviste di questi anni fatte da Silvia Toffanin, data l’impossibilità di realizzare nuove puntate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Verissimo 30 maggio 2020, gli ospiti

Lo speciale di oggi proporrà alcuni videomessaggi inediti di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia; di Eva Riccobono, incinta del secondo figlio; di Giordana Angi e di Gaia Gozzi. Da Ibiza, invece, Fiammetta Cicogna racconta la sua vit di neo mamma di due gemelline, mentre J-Ax racconterà come ha vissuto questo periodo.

J-Ax sarà anche al centro delle interviste riproposte in questa puntata, in cui rivedremo anche le interviste ad Antonio Albanese, Emma Marrone, Belen Rodriguez e Cristiano Malgioglio. La riflessione finale, infine, sarà affidata ad Alfonso Signorini.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.