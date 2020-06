Verissimo oggi, ospiti del 6 giugno 2020: reunion di Beautiful

Oggi, sabato 6 giugno 2020, alle 16:00, va in onda un’altra puntata di Verissimo-Le storie, appuntamento speciale del contenitore di Canale 5 che ripropone le interviste di questi anni fatte da Silvia Toffanin, data l’impossibilità di realizzare nuove puntate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Verissimo 6 giugno 2020, gli ospiti

Lo speciale di oggi proporrà alcuni videomessaggi inediti di Walter Nudo, Ilary Blasi e Melissa Satta. La puntata, però, proporrà anche una storica reunion di quattro dei protagonisti di Beautiful, di cui giovedì scorso si è celebrato il trentennale dalla prima messa in onda in Italia.

Un’intervista che vedrà protagonisti Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John Mc Cook) e i mitici personaggi di Ridge (interpretato per 25 anni da Ronn Moss) e Stephanie (alias Susan Flannery, non più presente nella serie). I quattro condivideranno ricordi dal set, esperienze di riprese all’estero, come in Italia ed un pensiero per il nostro Paese, duramente colpito dalla pandemia.

Il programma, poi, riproporrà le interviste di Silvia Toffanin ad Ilary Blasi e Melissa Satta. Il pensiero finale è invece affidato a Vincenzo Salemme.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.