Verissimo oggi, ospiti del 30 gennaio 2021

Oggi, sabato 30 gennaio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 30 gennaio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà il celebre cantante Andrea Bocelli. Operato d’urgenza, lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano, Nek sarà in studio per raccontare cosa gli è accaduto e come sono le sue condizioni di salute oggi:

Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma – prosegue – dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano

A Verissimo intensa intervista a Patrizia Mirigliani, che combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola. E ancora, ospiti del talk show: l’attrice Matilde Gioli e, per la prima volta insieme in tv, Elisabetta Gregoraci con sua sorella Marzia. Infine, Sabrina Salerno sarà in studio per parlare della sua vita e del furto d’identità di cui è stata vittima sui social network qualche giorno fa e che ha coinvolto anche suo figlio.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.