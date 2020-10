Verissimo oggi, ospiti del 3 ottobre 2020: Garko e Lamborghini

Oggi, sabato 3 ottobre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua quarta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 3 ottobre 2020, gli ospiti

Andrà finalmente in onda l’annunciatissima intervista a Gabriel Garko, che aprirà il suo cuore al pubblico, confidando:

Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo

Parlerà anche della sua relazione con Eva Grimaldi:

Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero

Arriverà poi in studio Elettra Lamborghini, che commenterà le immagini del suo matrimonio da favola con il dj Afrojack, celebrato la scorsa settimana sul lago di Como. E ancora, Roberto Giacobbo, in onda su Italia1 con il suo “Freedom – oltre il confine”, parlerà per la prima volta di una pagina drammatica della sua vita.

In studio, infine, Stefano Accorsi dall’8 ottobre al cinema con il film “Lasciami andare” e Orietta Berti, fresca di un’autobiografia ricca di aneddoti inediti sulla sua vita.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.