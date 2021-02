Verissimo oggi, ospiti del 27 febbraio 2021

Oggi, sabato 27 febbraio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 27 febbraio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà le nuove opinioniste della prossima edizione de L’Isola dei famosi: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Arriverà poi in studio il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova e racconterà la sua storia di dolore e speranza: la guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia.

In studio Andrea Zenga, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, con mamma Roberta Termali e il fratello Nicolò. A Verissimo anche un’altra concorrente di questa edizione del reality di Canale 5: Giulia Salemi.

Galeotto anche per loro fu il Grande Fratello Vip: ospiti del talk show saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sempre più innamorati. Inoltre, saranno a Verissimo: Flora Canto e il compagno Enrico Brignano, che aspettano il loro secondo figlio e Ivana Spagna, che ripercorrerà la sua vita e la sua lunga carriera.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.