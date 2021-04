Verissimo oggi, ospiti del 24 aprile 2021

Oggi, sabato 24 aprile 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 24 aprile 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin ospiterà Marcella Bella e Donatella Rettore, per anni “nemiche” e ora unite da una bellissima amicizia. Marcella racconterà:

Nel corso di una trasmissione ci siamo scoperte e abbiamo iniziato a frequentarci, tanto che poi l’ho invitata a cantare sul palco con me per festeggiare i cinquant’anni della mia carriera. Ora è riuscita addirittura a farmi diventare animalista come lei.

In studio poi Monica Guerritore, una delle più grandi attrici del teatro e del cinema italiano. Ampio spazio ai protagonisti del serale di Amici con Lorella Cuccarini, Arisa e l’ultima eliminata: la ballerina Martina Miliddi.

Ospite anche Don Davide Banzato, assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti, che racconta nel libro “Tutto ma prete mai” il suo complesso percorso spirituale. Poi intervista di coppia per Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo. Infine, Gianluca Gazzoli, speaker di radio Deejay, parlerà per la prima volta dei suoi problemi di salute.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.