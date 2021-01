Verissimo oggi, ospiti del 23 gennaio 2021

Oggi, sabato 23 gennaio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 23 gennaio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Asia Argento, che presenterà la sua autobiografia dal titolo “Anatomia di un cuore selvaggio”, che racconta nuovi, durissimi capitoli della sua vita. Per la prima volta a Verissimo troveremo anche l’attrice Elisa Isoardi, che parlerà anche della sua storia d’amore – ormai finita da tempo – con Matteo Salvini:

“Ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato.“

Interverranno anche Emma e Alessandra Amoroso, due artiste, due amiche nate dalla fucina di talenti di Amici, che parleranno del loro legame e presenteranno “Pezzo di cuore”, il loro primo singolo cantato insieme. E ancora, ospiti del talk show: Barbara De Rossi e Cristina Chiabotto, in attesa del suo primo bebè, coronamento dell’amore con l’imprenditore Marco Roscio.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.