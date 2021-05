Verissimo oggi, ospiti del 22 maggio 2021

Oggi, sabato 22 maggio 2021, alle 15.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con l’ultima puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 22 maggio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà in studio la trionfatrice dell’ultima edizione di Amici, la ballerina Giulia, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro.

Intensa intervista ad Emma che, dopo la lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo tour. Inoltre, in attesa dell’uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsi Mahmood. Quest’ultimo racconterà:

Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere

Direttamente da L’isola dei Famosi sarà ospite Vera Gemma, una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale5. E ancora, per la prima volta in studio, il racconto e la forza di Gessica Notaro. Infine, tornano in studio i Me contro te, ossia Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.