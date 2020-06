Verissimo oggi, ospiti del 20 giugno 2020

Oggi, sabato 20 giugno 2020, alle 16:00, va in onda un’altra puntata di Verissimo-Le storie, appuntamento speciale del contenitore di Canale 5 che ripropone le interviste di questi anni fatte da Silvia Toffanin, data l’impossibilità di realizzare nuove puntate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Verissimo 20 giugno 2020, gli ospiti

Tra i videomessaggi inviati alla redazione in questi giorni, vedremo quello di Arisa, da Cervia con i suoi cani per una buona causa; di Elisa Di Francisca, schermitrice olimpica tornata ad allenarsi in pedana e dell’ex modella Youma Diakite, che annuncia a 49 anni la sua seconda gravidanza. Inoltre, dal Salento arriverà il videomessaggio di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash, sul set del loro nuovo singolo “Karaoke”.

Tra le interviste fatte da Silvia Toffanin e riproposta, invece, vedremo quelle a Michelle Hunziker con la figlia Aurora, a Rita Pavone, a Barbara Palombelli, ad Enzo Iacchetti ed ad Iva Zanicchi. Infine, la riflessione finale sarà quella di Cristina Parodi.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.