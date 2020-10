Verissimo oggi, ospiti del 17 ottobre 2020

Oggi, sabato 17 ottobre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua sesta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 17 ottobre 2020, gli ospiti

In queste settimane si è molto parlato di lei, in merito al coming out di Gabriel Garko e al mondo che li circondava ai tempi della loro relazione. In un’attesa intervista, Eva Grimaldi racconterà per la prima volta in tv la sua verità.

Dopo Can Yaman, il protagonista maschile della seguitissima serie in onda su Canale5 Daydreamer, questa settimana a Verissimo sarà ospite Demet Özdemir, la bellissima attrice turca che interpreta nella serie Sanem Aydin. Direttamente da Tu sì que vales saranno poi in studio Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

E ancora, a Verissimo il racconto di vita intimo ed emozionante di Federica Panicucci, tra qualche giorno in libreria con la sua autobiografia intitolata “Il coraggio di essere felici”. Infine, saranno ospiti Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso, coppia che nella passata edizione di Temptation Island ha fatto emozionare il pubblico.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.