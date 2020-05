Verissimo oggi, ospiti del 16 maggio 2020

Oggi, sabato 16 maggio 2020, alle 16:00, va in onda un’altra puntata di Verissimo-Le storie, appuntamento speciale del contenitore di Canale 5 che ripropone le interviste di questi anni fatte da Silvia Toffanin, data l’impossibilità di realizzare nuove puntate a causa dell’emergenza Coronavirus.

In apertura di queste puntate speciali, inoltre, la sigla è formata da un corso di personaggi famosi che, dalle loro case, intonato “Imagine” di John Lennon, iniziativa promossa tramite l’hashtag #ImagineForVerissimo e che ogni settimana includerà nuovi artisti: oggi, ad esempio, ci saranno anche Noemi, Lorenzo Fragola, Paolo Jannacci, Emma Muscat, Federica Carta, Clizia Fornasier ed Attilio Fontana..

Verissimo 16 maggio 2020, gli ospiti

Lo speciale di oggi proporrà alcuni videomessaggi inediti di Elisabetta Canalis da Los Angeles, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Katia Follesa ed Angelo Pisani e Leo Gassman. In occasione del suo compleanno, inoltre, sarà riproposto l’incontro tra Silvia Toffanini e Fiorello, ma anche le interviste a Patty Pravo, Sabrina Ferilli, Ambra Angiolini, Bruno Barbieri, Federica Nargi ed Alessandro Matri.

Infine, la conclusione sarà affidata ad un personaggio famoso che condividerà una riflessione su questo periodo: oggi tocca a Carlo Verdone.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.