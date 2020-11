Verissimo oggi, ospiti del 14 novembre 2020

Oggi, sabato 14 nvoembre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 14 novembre 2020, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Ambra Angiolini, fresca di pubblicazione del suo primo libro e tra qualche giorno su Canale5 con la seconda stagione della serie Il silenzio dell’acqua. In esclusiva, l’attrice Manuela Arcuri racconterà per la prima volta in tv la sua verità sulla storia d’amore con Gabriel Garko e parlerà anche dell’Ares-Gate:

Lavorando con loro ho solo avuto benefici. Mi hanno dato tantissimo, sono stati come una famiglia, erano delle persone che ti davano consigli, che ti aiutavano e ti indirizzavano: mi hanno fatto solo del bene e non posso dire niente di male. Li ringrazierò per sempre, persone meravigliose e generosissime. Mi hanno trattato come una star, ma trattavano tutti allo stesso modo, ospitavano gli attori in questa casa meravigliosa e non gli facevano mancare niente. Mi dispiace sentire dopo anni queste cose: perché queste cattiverie non sono state dette nel periodo d’oro ma sono uscite solo ora quando l’Ares è finita?

Ospite del talk show anche Alba Parietti, che parlerà del rapporto con suo figlio Francesco Oppini, tra i concorrenti di Grande Fratello VIP. E ancora, in studio Dodi Battaglia ricorderà l’amico e batterista storico dei Pooh Stefano D’Orazio, scomparso settimana scorsa a causa del Covid. Infine, a Verissimo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne e sempre più innamorata.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.