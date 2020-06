Verissimo oggi, ospiti del 13 giugno 2020

Oggi, sabato 13 giugno 2020, alle 16:00, va in onda un’altra puntata di Verissimo-Le storie, appuntamento speciale del contenitore di Canale 5 che ripropone le interviste di questi anni fatte da Silvia Toffanin, data l’impossibilità di realizzare nuove puntate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Verissimo 13 giugno 2020, gli ospiti

Il programma si apre con una versione particolare di “Chega” cantata da Gaia Gozzi, per poi passare ai videomessaggi di Paola Di Benedetto e Federico Rossi, Silvia Provvedi -che a breve diventerà mamma- Simona Ventura e Daniele Bossari.

Proprio questi ultimi due saranno protagonisti delle interviste riproposte in questa puntata, oltre a quelle di Alena Seredova, Gemma Galgani ed Alfonso Signorini. Infine, la riflessione finale, sulla scia della morte di George Floyd, sarà affidata alla pallavolista Valentina Diouf.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.