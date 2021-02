Verissimo oggi, ospiti del 13 febbraio 2021

Oggi, sabato 13 febbraio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 13 febbraio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Francesco Sarcina, che presenterà la sua autobiografia dal titolo Nel mezzo, in cui racconterà per la prima volta la sua vita, fatta di luci ombre. Poi una storia di amicizia che dura da più di cinquant’anni, una lunga carriera nel mondo della musica: in studio Riccardo Fogli e Dodi Battaglia.

E ancora, ospiti del talk show di Canale 5 tre donne accumunate da una grande forza d’animo: Melissa Satta, Elena Santarelli e Jò Squillo. A proposito della Satta, la showgirl commenterà l’ultimo post scritto insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng lo scorso dicembre per comunicare definitivamente la loro separazione:

È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox

Infine, per la prima volta a Verissimo Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata del pluricampione di motociclismo Valentino Rossi.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.