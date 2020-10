Verissimo oggi, ospiti del 10 ottobre 2020: Yaman e Cuccarini

Oggi, sabato 10 ottobre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua quinta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 10 ottobre 2020, gli ospiti

Troveremo in studio il richiestissimo Can Yaman, l’affascinante attore turco protagonista della seguitissima serie in onda su Canale5 “Daydreamer”, che, tra le altre cose, rivelerà:

In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto

In studio, per un’attesa intervista sulle ultime vicende televisive che l’hanno vista protagonista, Lorella Cuccarini. La conduttrice parlerà del suo allontanamento da La Vita in Diretta, che ha condotto con Alberto Matano (quest’ultimo rimasto alla guida anche quest’anno):

Mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione

Inoltre, saranno ospiti del talk show: lo zio della tv Gerry Scotti ed Ezio Greggio, protagonista del nuovo film di Enrico Vanzina “Lockdown all’italiana”. Infine la Toffanin ospiterà la neo-mamma e compagna di Luca Argentero Cristina Marino e l’attore sex symbol del momento Michele Morrone.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.