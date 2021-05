Venus Club, il programma su Italia 1: conduttrice e cast

Un late show tutto al femminile, ambientato in un locale ricostruito in studio con tanto di cocktail e resident band. La nuova offerta della terza serata di Italia 1 è Venus Club, il programma che segna il ritorno da conduttrice su Mediaset di Lorella Boccia, in onda dal 6 maggio 2021.

La ballerina, infatti, dopo esserci classificata settima ad Amici 12, ha preso parte ai corpi di ballo di numerosi programmi tv, arrivando a condurre Colorado. Boccia (che ha anche recitato nei film “Third person” e “Step Up: All In”), è poi diventata volto di Real Time, dove per due anni ha condotto il talk show Rivelo.

Ora, il suo ritorno a Mediaset, in un programma in cui accoglierà con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide.

Il cast di Venus Club non la vedrà però sola: al suo fianco, in ogni puntata, ci saranno Iva Zanicchi e Mara Maionchi nei panni di opinioniste, che diranno la loro dal tavolino a cui sono sedute, in prima fila in quello che è un locale ricreato appositamente.

Oltre a loro, il programma vede anche la partecipazione di Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una “barwoman” acrobatica che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala; di una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock, che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste. In ogni puntata, infine, presenti i fotomontaggi inediti dedicati agli ospiti in studio firmati dall’artista Eman Rus.