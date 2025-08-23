Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 23 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Vendicherò mia madre. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Vendicherò mia madre – Trama

Vendicherò mia madre è un film thriller del 2022, diretto da Doug Campbell. Titolo originale: Revenge for My Mother. Audrey Banks (Sami Nye) è un’istruttrice di ginnastica post-partum, apprezzata dalle neomamme del suo gruppo “Stroller Moms”, che si allenano al parco con i passeggini. La sua vita serena viene sconvolta dall’arrivo di Brooklyn Hart (Taylor Joree Scorse), una giovane che si presenta come assistente ma nasconde un segreto: il suo vero nome è Elizabeth Wolf, un’ex detenuta che vuole vendicare la madre, morta anni prima in un incidente stradale causato da Audrey.

Brooklyn si infiltra nella vita di Audrey con un piano diabolico fatto di manipolazioni, accuse false e sabotaggi, mirando a distruggerle la carriera e la famiglia, fino a minacciare la vita di Audrey e della sua neonata Zoe. La tensione culmina in un confronto finale al parco, dove Audrey riesce a smascherare Brooklyn, salvando se stessa e sua figlia, mentre la vendicatrice viene arrestata. Il film esplora temi come vendetta, maternità e sensi di colpa, mostrando come segreti e omissioni possano generare conseguenze devastanti.

Vendicherò mia madre – Cast

Sami Nye nel ruolo di Audrey Banks, l’istruttrice di fitness al centro della vendetta.

Taylor Joree Scorse nel ruolo di Brooklyn Hart/Elizabeth Wolf, l’antagonista mossa dal rancore.

Jason Tobias nel ruolo di Matt, il compagno di Audrey, vittima delle manipolazioni di Brooklyn.

Janet Carter nel ruolo di Jane, l’amica fidata di Audrey che intuisce il pericolo ma paga un prezzo alto.

Bobby Marchesso nel ruolo di Gavin.

Garon Grigsby nel ruolo del Dr. Rogers.

Jerry Hernandez nel ruolo dell’Ufficiale Levy.

Kennedy C. Hall nel ruolo dell’Ufficiale Evans.

Anzu Lawson nel ruolo di Rebecca.

Gabrielle Fernandes nel ruolo di Fiona.

Christina DiBiase nel ruolo di Wynona

