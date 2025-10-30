Vendetta, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Vendetta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Vendetta – Trama

“Vendetta” è un thriller d’azione americano del 2022, diretto e scritto da Jared Cohn, che racconta la storia di William Duncan (Clive Standen), un ex marine e padre di famiglia che vive in una tranquilla periferia della Georgia. La sua vita viene sconvolta quando sua moglie e la giovane figlia vengono brutalmente assassinate durante una rapina in casa da parte di due giovani criminali, Danny Fetter e un complice, legati a una potente famiglia mafiosa.

Catturato poco dopo, Danny rischia una condanna lieve per mancanza di prove schiaccianti, ma William, chiamato a riconoscerlo in tribunale, finge di non averlo mai visto per orchestrare una vendetta personale. Rilasciato per insufficienza di indizi, Danny viene rintracciato e ucciso da William durante la notte, ma l’omicidio viene scoperto grazie alla testimonianza di una prostituta. Questo scatena l’ira della famiglia Fetter: il patriarca Donnie (Bruce Willis), un boss spietato, e il figlio Rory (Theo Rossi), suo fratello maggiore, danno il via a una caccia all’uomo senza quartiere contro William.

L’ex soldato, armato di abilità militari, armi e determinazione, si trasforma in un giustiziere solitario, affrontando una serie di scontri violenti, inseguimenti e agguati che lo portano a eliminare uno dopo l’altro i membri della banda, in un’escalation di sangue e tradimenti. Il film esplora temi di giustizia fai-da-te, perdita e redenzione in un contesto di crimine organizzato, culminando in un confronto finale teso e letale.

Vendetta – Cast e attori

Protagonista assoluto è Clive Standen nel ruolo di William Duncan, l’ex marine assetato di vendetta. Bruce Willis interpreta Donnie Fetter, il capofamiglia criminale, in una delle sue ultime apparizioni prima del ritiro per afasia (ruolo secondario ma iconico). Theo Rossi è Rory Fetter, il fratello vendicativo e impulsivo.

Thomas Jane recita come l’avvocato di William, mentre Mike Tyson appare in un cameo muscolare come Cesar, un sicario della famiglia. Completano il cast principale Kurt Yue (agente FBI), Brian Flanigan (Danny Fetter, l’assassino iniziale), Coley Campany (la moglie di William), Cabot Baston (il complice giovane) e altri come José Zúñiga (agente speciale Ramirez), Sean Crampton (agente FBI) e Brittany Wilkie (prostituta testimone). La regia di Jared Cohn punta su un ritmo serrato e scene d’azione coreografate, con il film che ha incassato poco al botteghino (circa 2 milioni di dollari su un budget di 10) ma è diventato un cult per i fan del genere revenge.