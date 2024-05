Veloce – La leggenda della Motor Valley stasera su Rai2

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, venerdì 31 maggio 2024, su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 va in onda Veloce – La leggenda della Motor Valley, uno speciale documentario sulla cosiddetta Valee dei Motori italiana.

Motor Valley: un viaggio emozionante nel cuore dell’eccellenza italiana

Tra Emilia-Romagna e Cattolica, si snoda un territorio magico, conosciuto a livello globale come la “Terra dei Motori” o Motor Valley: qui, dove passione e ingegno si intrecciano, nascono capolavori a due e quattro ruote che fanno sognare il mondo intero.

Veloce. La Leggenda della Motor Valley, una docuserie in onda venerdì 31 maggio alle 21.20 su Rai 2, ci invita a un viaggio emozionante alla scoperta di questo territorio unico. Sei imperdibili episodi da 30 minuti, disponibili anche su RaiPlay, ci sveleranno i segreti del successo di questa eccellenza italiana.

Velocità, competizione, passione, rischio, bellezza e ingegno: questi sono i sei pilastri che sostengono la Motor Valley. La docuserie ci porterà all’interno delle aziende che hanno fatto la storia di questo luogo, come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara ed Energica. Incontreremo i protagonisti che, con il loro lavoro quotidiano, progettano il futuro di questo settore.

Un viaggio nel tempo e nello spazio: scopriremo le origini della Motor Valley e capiremo come, in questa striscia di terra lungo la via Emilia, si sia sviluppata un’industria invidiata in tutto il mondo. Protagonisti saranno anche i piloti che hanno reso grande la Motor Valley, primo fra tutti Valentino Rossi, insieme a Paolo Simoncelli, Andrea Dovizioso e tanti altri esperti.

Rai Documentari rende omaggio a questa realtà straordinaria, espressione di un inestimabile patrimonio territoriale e culturale. Un viaggio imperdibile per gli appassionati di motori e per tutti coloro che vogliono scoprire un’Italia d’eccellenza.