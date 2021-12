Valeria Fabrizi a Ballando del 18 dicembre 2021 (video e gallery)

La puntata finale di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 18 dicembre, in onda su Rai1, ha mostrato nuovamente in pista la coppia formata dall’attrice Valeria Fabrizi e dalla new-entry del programma Giordano Filippo. La coppia ha ballato uno Slow Fox sulle note del noto brano natalizio Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!.

Valeria Fabrizi: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera il meccanismo della prima manche prevedeva delle sfide. Valeria ha purtroppo perso la sua sfida contro Arisa, su decisione di Carolyn Smith.

A voi il video dell’esibizione di Valeria Fabrizi e Giordano Filippo di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.