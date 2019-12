Up&Down – Una favola normale, con Paolo Ruffini su Italia 1

La sera di Natale, Italia 1 vuole offrire al suo pubblico uno spettacolo di inclusione e divertimento. Up&Down-Una favola normale, in onda il 25 dicembre 2019, porta in tv lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini che ha già ottenuto un ampio successo di critica e di pubblico, ma questa volta in una versione inedita ed adattata per le festività.

Dal palcoscenico del Teatro Verdi di Firenze, Ruffini sarà accompagnato dagli attori diversamente abili della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, per una serata di sorprese ed improvvisazione, con momenti emozionanti e commoventi, per raccontare la bellezza della diversità.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco, Alfonso Signorini, Teo Mammucari e Juliana Moreira, che si sottoporranno a delle insolite ma esilaranti interviste. Spazio anche alla comicità di Scintilla e Gianluca Impastato. Un happening comico, fatto di risate, monologhi, gag e musica, in cui la diversità diventa un valore da raccontare con una favola di Natale che sappia emozionare e divertire.

Up&Down-Una favola normale, streaming

E’ possibile vedere Up&Down-Una favola normale in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.