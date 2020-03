Uomini e Donne, quando riprende?

Tra i programmi che hanno subìto la decisione di Mediaset che ha portato alla loro sospensione, c’è anche Uomini e Donne, il celeberrimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda, solitamente, dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5, sempre con ottimi ascolti.

Il programma, però, non va più in onda dal 16 marzo scorso, sostituito da fiction in replica. In realtà, la sospensione era prevista per il 23 marzo, ma all’ultimo minuto Canale 5 ha preferito tenere le ultime puntate registrate per quando la situazione tornerà ad essere più tranquilla e, quindi, anche gli studi tv potranno tornare ad essere frequentati da conduttori, autori ed ospiti.

Quando riprende, quindi, Uomini e Donne? Una data non è stata ancora comunicata, come ha rivelato su Instagram l’autrice Raffaella Mennoia: tutti, dagli autori ai tronisti e corteggiatori, sono in attesa di comunicazioni da parte dell’azienda che, al momento, preferisce aspettare e capire quando si potrà riprendere a lavorare garantendo il massimo della sicurezza a tutti.