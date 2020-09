Uomini e donne, oggi la nuova edizione: le novità

Novità e conferme nella stagione 2020-21 di Uomini e donne, che torna dopo la pausa estiva nel pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è dal 7 settembre 2020, alle 14:45, con la conduzione come sempre di Maria De Filippi, che dirigerà il traffico di tronisti, troniste e corteggiatori vari, tra esterne, polemiche e sentimenti.

Come detto, per la venticinquesima edizione del people show ci sono alcune novità: la prima riguarda lo studio che (secondo quanto scritto da Il Vicolo delle News), complici le nuove disposizioni anti-Covid, è stato rimodernato. Non mancheranno le scale su cui la conduttrice si siede per ascoltare i protagonisti della puntata e seguire i filmati; il pubblico sarà presente, ma diviso da dei pannelli di plexiglas (e dovrà effettuare un test sierologico prima di entrare in studio) e posizionato dietro i troni.

Gli opinionisti, invece, saranno dietro Maria De Filippi, mentre i corteggiatori, a cui sono state dedicate cinque file, si troveranno dietro il pubblico e saranno anche loro divisi dal plexiglas. Al centro ci sarà, infine, una pedana rotante con ledwall che proietterà le immagini delle esterne.

Altra novità sarà rappresentata dalla fusione dei troni classici ed over, che non saranno più affrontati singolarmente. Tutti i protagonisti saranno quindi presenti senza distinzioni di età, cosa che dovrebbe dare maggiori divertimento e confronto tra i tronisti e corteggiatori più giovani e quelli più anziani. Tra le conferme, invece, gli opinionisti, ovvero Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Uomini e Donne, streaming

E’ possibile vedere Uomini e Donne in streaming sul sito ufficiale di Wittytv. A questo link la pagina ufficiale del programma.