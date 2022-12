Uomini e Donne oggi non in onda: perché?

Se pensavate che anche oggi Uomini e Donne andasse regolarmente in onda su Canale 5, vi sbagliate di grosso. Il daytime dell’ammiraglia Mediaset è infatti cambiato.

Come mai Uomini e Donne oggi non va in onda? Il motivo è presto detto: il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi va in pausa per le festività natalizie. Per questo, Canale 5 ha deciso di modificare la programmazione abituale del day time, mettendo al posto di Uomini e Donne una versione estesa della soap opera Un altro domani.

Così sarà per la durata di tutte le festività. I fan del Trono classico e del Trono over devono quindi rassegnarsi: Uomini e Donne, per il 2022, è terminato. Il programma tornerà in onda regolarmente con la fine delle festività, per l’esattezza a partire da lunedì 9 gennaio 2023.