Uomini e Donne oggi, 8 dicembre 2022, non in onda: perché?

Vi siete messi comodi sul divano, pronti ad assaporare una nuova puntata di Uomini e Donne approfittando magari anche del fatto che essendo giorno di festa non dovete andare a lavorare. E invece, su Canale 5 avete trovato un film-tv. La rabbia che vi ha preso è pari solo alla curiosità di sapere che cosa è successo.

Come mai Uomini e Donne oggi, giovedì 8 dicembre 2022, non va in onda? Il motivo è presto detto, e ve lo abbiamo in parte anticipato sopra: oggi è infatti la festa dell’Immacolata, giorno che viene considerato festivo sul calendario.

Per questo, Canale 5 ha deciso di sospendere la programmazione abituale del day time, contando probabilmente sul fatto che molti telespettatori del dating show di Maria De Filippi saranno fuori casa per il ponte.

Al posto di Uomini e Donne va in onda quindi il film-tv “La magia del Natale”, fino alle 16:30. Poi spazio alla striscia quotidiana del Grande Fratello Vip, ad un appuntamento esteso (parte alle 16:40 invece che alle 16:50) di Un altro domani e poi Pomeriggio 5. Stesso palinsesto anche domani.