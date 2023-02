Uomini e Donne ed Amici non in onda per tutta la settimana

Continuano i cambiamenti di palinsesto in quel di Canale 5, dopo la scomparsa (avvenuta il 24 febbraio) di Maurizio Costanzo. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di non mandare in onda per tutta la settimana Uomini e Donne ed Amici di Maria De Filippi.

Cambiamenti che riguardano anche Terra Amara: la puntata del 28 febbraio 2023 non va infatti in onda, per lasciare spazio alla replica della seconda puntata di Buongiorno Mamma 2, la cui terza puntata va in onda questa sera. Va detto che la soap opera turca era stata trasmessa eccezionalmente domenica scorsa, al posto di Amici che, per cordoglio e rispetto, Mediaset ha deciso di non mandare in onda. Neanche ieri, lunedì, la soap è andata in onda, per fare spazio allo speciale di Verissimo dedicato ai funerali. Terra Amara tornerà in onda da mercoledì 1° marzo.

Mediaset, sempre in segno di rispetto per la scomparsa di Costanzo e nei confronti della moglie, Maria De Filippi, ha deciso, come detto, di non mandare in onda Uomini e Donne ed Amici per tutta la settimana. Al posto della programmazione ordinaria, Canale 5 manderà in onda dei film-tv della serie di Rosamunde Pilcher. Per ora, resta confermato l’appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te.