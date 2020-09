Uomini e donne, i nuovi tronisti: Davide, Gianluca, Sophie e Jessica

Sono quattro i nuovi tronisti del Trono Classico di Uomini e Donne, che torna con la nuova stagione (ed alcune novità) dal 7 settembre 2020. Due di loro, Davide e Gianluca, sono stati scelti dopo una votazione online ad agosto, mentre altri due, Sophie e Jessica, sono state selezionate dalla redazione. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, i nuovi nomi non sono ancora stati annunciati, ma c’è la conferma di Gemma Galgani ancora tra i protagonisti.

Uomini e Donne, Davide Donadei

Davide Donadei ha 25 anni e vive a Parabita (Lecce). Da due anni gestisce un bar in cui lavora da quando aveva sedici anni. Il lavoro gli ha permesso di assumersi maggiore responsabilità e di affrontare alcuni pregiudizi, oltre che il difficile rapporto con il padre. Ha un fratello più piccolo.

