Uomini e donne al tempo del Coronavirus, ecco come funziona (foto e video)

Torna, finalmente, Uomini e Donne: dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria in corso, il dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi sarà nuovamente in onda dal 20 aprile 2020, sempre alle 14:45, anche se con una versione riveduta e corretta.

Data l’impossibilità di avere il pubblico in studio e di realizzare incontri tra tronisti/e e corteggiatori/corteggiatrici, è stato ideato un nuovo modo di trovare l’anima gemella, vicino alle più moderne forme di comunicazione.

In una sorta di redazione, la dama Gemma e la tronista Giovanna (apparentemente già coinvolta nella versione classica nella conoscenza di due corteggiatori, ovvero Alessandro Graziani e Sammy Hassan) saranno ciascuna davanti ad una postazione con un computer: da qui riceveranno dei messaggi di corteggiamento da parte di alcune persone di cui non conoscono l’identità.

Solo tramite le parole, quindi, le due -con la voce fuori campo della conduttrice- avranno la possibilità di conoscere i corteggiatori e di capire se sono affini a loro oppure no. Dopo un periodo di conoscenza, sarà concesso loro di vedere le persone con cui hanno chattato, tramite un collegamento video.

A questo punto, Gemma e Giovanna si troveranno davanti a varie situazioni: potrebbero vedere una persona che conferma le sensazioni provate durante la conoscenza scritta, oppure trovare qualcuno che fa crollare il loro desiderio di conoscerlo o scoprire di essere state prese in giro.

Ecco come la stessa De Filippi spiega questo format:

“Avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘guarda ti ho preso in giro’. Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero. Può anche essere che la realtà non corrisponda all’idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua, e quindi la scrittura è stata la sostanza”.