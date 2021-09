Uomini e donne 2021-22: chi sono i tronisti (gallery)

Tra i programmi in partenza quest’oggi, 13 settembre 2021, troviamo anche il longevo Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5, che anche quest’anno tornerà nelle due versioni: “trono classico” e il “trono over”. Ad accompagnare la conduttrice nella sua avventura saranno ancora una volta i tre opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Per quanto riguarda il trono classico, scopriamo insieme chi sono i nuovi tronisti, le cui anticipazioni si rincorrono già da parecchie settimane.

Uomini e Donne 2021: Joele

Joele ha 26 anni ed è di Mirano (VE). Vive ancora con i suoi genitori, ma sta pensando di andare a vivere da solo. Lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Si è innamorato solo una volta, quando aveva 20 anni, e dopo 3 anni di relazione ha scoperto il tradimento della sua ragazza con il suo migliore amico.

Uomini e Donne 2021: Roberta

Roberta ha 21 anni ed è di Roma. La sua famiglia è formata da sua mamma e dalle due sorelle, ha perso il padre all’età di 14 anni. A 18 anni è andata a vivere da sola e si è iscritta all’università. A luglio 2021 si è laureata in Lingue e Letterature straniere. In amore ha sempre dato molto, le piacerebbe trovare un ragazzo con una forte personalità ed un carattere riconoscibile che si prenda cura di lei.

Uomini e Donne 2021: Andrea Nicole

Andrea Nicole ha 29 anni e viene da Milano. Ha trascorso la sua infanzia con i nonni a causa del troppo lavoro dei suoi genitori, vive sola a Milano e lavora da 10 anni come commessa in un negozio di abbigliamento. La sua storia più importante è durata 6 anni ed ora è single. Vorrebbe trovare come compagno un ragazzo semplice, che sappia farla sentire protetta e sogna in futuro di creare una famiglia unita coma la sua. Di lei si è parlato molto perché 8 anni fa ha completato il suo percorso di transizione.

Uomini e Donne 2021: Matteo

Matteo ha 24 anni ed è di Roma. Vive con la sua famiglia, formata dai suoi genitori e da 4 fratelli maggiori. Il calcio è la sua passione da quando ha 5 anni, ha giocato come professionista in Spagna ma ha dovuto smettere a causa di alcuni infortuni e del Covid. Attualmente aiuta suo papà nella sua attività gastronomica. Nella sua vita si è innamorato solo una volta ed è single da 3 anni. In una donna sono le imperfezioni che lo conquistano e lo fanno innamorare.