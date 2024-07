Uno di noi, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 31 luglio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Uno di noi,. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Uno di noi – Trama

“Uno di noi” è un intenso dramma western che racconta la storia di George Blackledge (Kevin Costner), uno sceriffo in pensione, e di sua moglie Margaret (Diane Lane). La loro vita viene sconvolta dalla tragica morte del figlio, lasciandoli soli con il nipote Jimmy.

Tre anni dopo, Lorna (Kayli Carter), la nuora vedova, si risposa con Donnie Weboy (Will Brittain), un uomo legato a una famiglia potente e pericolosa del North Dakota. Margaret inizia a sospettare che Donnie sia violento e maltratti Lorna e Jimmy.

Quando i suoi timori si rivelano fondati, George e Margaret decidono di intervenire e riportare a casa il nipote. Tuttavia, la famiglia di Donnie, guidata dalla spietata matriarca Blanche (Lesley Manville), non ha intenzione di rinunciare a Jimmy.

Ne segue un confronto violento e pericoloso tra i Blackledge e i Weboy, in cui George e Margaret dovranno mettere in gioco tutto per proteggere il loro nipote e ristabilire la giustizia.

Uno di noi – Cast

Kevin Costner nel ruolo di George Blackledge, lo sceriffo in pensione.

Diane Lane nel ruolo di Margaret Blackledge, la moglie di George.

Kayli Carter nel ruolo di Lorna, la nuora vedova.

Will Brittain nel ruolo di Donnie Weboy, il nuovo marito di Lorna.

Lesley Manville nel ruolo di Blanche Weboy, la matriarca della famiglia Weboy.