Un’estate a Mykonos, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Venerdì 23 settembre, alle 21:20, su Raidue va in onda Un’estate a Mykonos (titolo originale “Ein Sommer auf Mykonos”), film-tv tedesco andato in onda su ZDF il 16 febbraio 2020 e che fa parte del ciclo “Un’estate a…”, serie di film in cui le storie sono ambientate d’estate in varie località.

Un’estate a Mykonos, trama

Susanne Johannson (Ann-Kathrin Kramer) è giunta a Mykonos con la figlia Jana (Valerie Huber). Le due soggiornano nella pensione di Britta Papadakis (Nina Kronjäger), amica di Susanne. L’obiettivo del viaggio, però, non è una semplice vacanza, ma chiedere a Jens Hensen (Michael Fitz), padre di Jana, di finanziarle gli studi di Veterinaria in Croazia.

Jana non ha da tempo rapporti con il padre, che ha lasciato il lavoro di ingegnere navale per acquistare una barca ed organizzare un giro del mondo su di essa. L’uomo vuole rimediare ed offre alla figlia del soldi per pagarsi gli studi, ma la ragazza inizialmente rifiuta.

Il caso, però, vuole che padre e figlia scoprano nascosti nella barca 650mila pesos, ovvero circa 30mila euro. Jens ricorda di aver acquistato l’imbarcazione dal messicano Manolo Sanchez e vorrebbe tenere i soldi, nonostante le raccomandazioni della figlia di consegnarli alla Polizia.

Mentre le Forze dell’ordine indagano, Jana si avvicina al poliziotto Nikos Sakalidis (Daniel Rodic) ed accetta l’aiuto economico del padre. Poco dopo, però, Jens viene arrestato: secondo la Polizia, ha scambiato parte del denaro rinvenuto sulla barca, proveniente da un traffico di droga. Sanches fu infatti arrestato due anni prima. Mentre Jana e Nikos provano a dimostrare l’innocenza di Jens nella questione del traffico di droga, l’uomo cerca di farsi aiutare anche da Britta, con cui inizia una relazione.

Un’estate a Mykonos, finale

-ATTEZIONE: SPOILER-

Finalmente si scopre che i soldi sulla barca erano la parte mai rinvenuta del bottino di Sanchez, e che quindi Jens non c’entra niente con il traffico di droga. L’uomo può essere rilasciato, mentre le indagini proseguono.

Jens decide così di cogliere al volo l’occasione di trascorrere più tempo con la figlia e si trasferisce con lei e Britta in Croazia. Jana e Nikis si promettono l’un l’altra di rivedersi, mentre Susanne resta a Mykonos a gestire la pensione di Britta.

Un’estate a Mykonos, cast

Ann-Kathrin Kramer: Susanne Johannson

Valerie Huber: Jana Johannson

Nina Kronjäger: Britta Papadakis

Michael Fitz: Jens Hensen

Daniel Rodic: Nikos Sakadilis

Deniz Arora: Mario Kapino

Konstantinos Farmakas: Charly

Un’estate a Mykonos, dove vederlo

È possibile vedere Un’estate a Mykonos in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.