Un’altra verità, ultima puntata: come finisce e chi è l’assassino?

Con la messa in onda della terza ed ultima puntata, martedì 10 maggio 2022 su Canale 5 si è conclusa Un’altra verità, la miniserie francese che ha raccontato il ritorno a casa di un’avvocatesse per fare luce su un serial killer che l’aveva aggredita da adolescente, ma anche per rivelare a tutti cosa fosse veramente successo quella notte.

La serie non dovrebbe avere una seconda stagione: è stata infatti pensata come miniserie limitata, con una conclusione che chiude definitivamente la storia e, soprattutto, svela al pubblico l’identità di Itsas, ovvero il serial killer a cui si è dato la caccia nel corso degli episodi. Ma come finisce Un’altra verità?

-ATTENZIONE: SPOILER-

Le indagini sul caso del serial killer proseguono. Audrey scopre che è stata Marianne, la moglie di Franck, a cercare di investirla. Ana (la migliore amica di Madeleine, la ragazza uccisa dopo anni di silenzio da parte di Itsas), per ottenere informazioni incontra un uomo contattato sulla stessa app su cui era registrata la sua amica Madeleine.

Intanto Jean, insospettito dal misterioso passato della moglie Audrey, riesce a rintracciare i suoi genitori: lei gli aveva sempre raccontato che erano morti in un incidente d’auto. Pauline e Leo trovano un legame tra due ex vittime di Itsas.

La sera dell’aggressione, Madeleine era andata a cambiarsi a casa di Ana, prima di raggiungere Patxi. Lì fa una macabra scoperta: trova gli abiti e le fotografie delle vittime del serial killer. A Mikel, padrino di Madeleine che si scopre essere il serial killer, non resta che ucciderla.

Ma prima che riesca a recuperare la collana, sopraggiunge Patxi che cerca di salvare Madeleine. Un testimone ha assistito alla scena: Franck. Quando Mikel scopre sul cellulare di Ana l’app del sito d’incontri, scoppia una lite furibonda. Tra i due, ad avere la meglio è Ana, che sopravvive, mentre Mikel muore. Per Ana ed Audrey non resta che cominciare una nuova vita: Ana mette in vendita a sua casa, mentre Audrey torna dal marito e dal figlio.