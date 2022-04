Un’altra verità, quante puntate sono?

Ancora la Francia è protagonista di un’altra serie tv in arrivo in Italia, per la precisione su Canale 5: Un’altra verità è il titolo della miniserie al debutto da mercoledì 27 aprile 2022 sulla rete ammiraglia Mediaset, un thriller che vede la protagonista indagare sul suo passato.

Ma da quante puntate è composto Un’altra verità? La serie tv, andata in onda in Belgio ed in Francia nel 2021, è composta da sei episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda due per volta, per tre settimane.

I primi due appuntamenti sono previsti quindi il 27 aprile ed il 4 maggio, mentre le ultime due puntate andranno in onda non mercoledì 11 maggio, ma martedì 10: l’11 maggio è infatti prevista su Canale 5 la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter.

Un’altra verità, la trama

Audrey Vigne (Camille Lou) è un’avvocatessa che vive a Parigi con il marito Jean (Christopher Bayemi) ed il figlio Louis (Samuel Tchaffa Dounou). La donna, quando era adolescente e viveva nella regione di Biarritz, fu aggredita da un misterioso serial killer, rimasto impunito.

Poco prima dell’aggressione, Audrey si era intrufolata con il fidanzato di allora, Eric (Nicolas Amen), in una lussuosa villa, da cui aveva preso una collana. La villa, però, prese fuoco ed i due ragazzi scapparono. Audrey, però, non rivelò l’intrusione nella villa nel racconto della sua aggressione, senza sapere che nell’incendio rimase gravemente ferito Franck Montel (Patrick Medioni), padre della sua migliore amica Elaura (Ilona Bachelier). Proprio Elaura, pochi giorni dopo, fu uccisa dal serial killer: per quegli omicidi fu catturato un uomo, che si dichiarò innocente, prima di togliersi la vita.

Nel presente, Audrey scopre che un’altra ragazza è stata uccisa nella stessa zona: al collo della vittima, è stata rinvenuta la stessa collana che la protagonista indossava la notte dell’aggressione. Audrey capisce così che il serial killer è tornato in azione, e decide di andare nel Biarritz per offrire il proprio aiuto alla famiglia della ragazza e per scoprire la verità.