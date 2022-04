Un’altra verità, il cast della serie tv

Non sono famosissimi al pubblico italiano, gli attori e le attrici di Un’altra verità, la miniserie francese in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 27 aprile 2022. La protagonista, Camille Lou, è stata già vista però in Destini in Fiamme, miniserie disponibile su Netflix. Ma andiamo a scoprire il cast di Un’altra verità:

Camille Lou è Audrey Vigne, protagonista della miniserie: un’avvocatessa che in passato è stata aggredita da un serial killer, e che non ha raccontato tutta la verità sulla notte dell’aggressione;

Christopher Bayemi è Jean Vigne, marito di Audrey, giornalista;

Samuel Tchaffa Dounou è Louis Vigne, figlio di Audrey e Jean;

Nicolas Amen è Eric, fidanzato adolescenziale di Audrey, colui con cui la protagonista irrompe in una villa e ruba una collana;

Hubert Delattre è Jean-Christophe Barreyre, padre di Audrey;

Annelise Hesme è Sophie Barreyre, madre di Audrey;

Enzo Lascaux è Gabriel Barreyre, fratello di Audrey (da piccolo);

Pierre Vigié è Gabriel Barreyre, fratello di Audrey (da adulto);

Thierry Neuvic è il comandante Joseph Layrac, incaricato delle indagini sul serial killer nel passato;

Marilyn Lima è la capitana Pauline Layrac, figlia di Joseph, a capo delle indagini nel 2019;

Patrick Medioni è Franck Montel, vigile del fuoco rimasto ferito nell’incendio nella villa;

Ilona Bachelier è Elaura Montel, amica di Audrey, che viene uccisa dal serial killer qualche giorno dopo l’aggressione;

Oscar Berthe è Léo, braccio destro di Pauline;

Prudence Leroy è Chloé, migliore amica di Audrey ed Elaura, oggi manager dell’hotel Lurra Lasaï.