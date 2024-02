Un’altra me, su La 5 Carla Gozzi aiuta le donne a cambiare vita anche nell’aspetto

Seguici su Whatsapp - Telegram

La 5, canale tematico di Mediaset, conferma la sua mission di rete destinato ad un pubblico femminile e in cerca di contenuti glamour. Ecco che, allora, nel suo palinsesto trova un’ideale collocazione Un’altra me, nuovo factual in onda da mercoledì 28 febbraio, alle 23:30.

Nei sei appuntamenti, prodotti da Rti e realizzati da YAM112003, Carla Gozzi (nota soprattutto per Ma come ti vesti?, che dopo anni nel luxury brand management e svariate collaborazioni con stilisti, è diventata un’affermata style coach) racconta donne che stanno cambiando vita radicalmente e vogliono, o devono, rinnovare il proprio armadio senza spendere cifre folli.

Il cambio di marcia che le protagoniste del programma devono affrontare è legato a esperienze diverse: una transizione di genere, un cambiamento professionale, la genitorialità oppure uno nuovo stile di vita.

In ogni puntata Gozzi incontra ciascuna protagonista per farsi raccontare la propria quotidianità e guidarla – con la massima empatia – a un rinnovamento che parte dall’outfit, ma è molto, molto di più. Per tutte loro, il nuovo capitolo passa attraverso un’esperienza significativa e motivante.

Nella prima puntata, ad esempio, la protagonista è Sharon, fotografa professionista, che ha deciso vivere in un camper. Lo spazio è limitato: il guardaroba andrà ottimizzato e rinnovato, mettendo in vendita l’usato, che così avrà una nuova occasione, evitando sprechi e inquinamento.