Una Voce per Padre Pio torna su Rai 1 in prima serata sabato 28 giugno 2025, alle 21:30, con la conduzione di Mara Venier dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, città natale di Padre Pio. L’evento, giunto alla sua 26ª edizione, unisce musica, fede e solidarietà, con una raccolta fondi a supporto dei progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus, promossa in collaborazione con Rai per il Sociale.

La serata alternerà esibizioni musicali a momenti di riflessione con testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio, sottolineando i valori di fede, solidarietà e amore per il prossimo. L’evento è ideato da Enzo Palumbo e sarà trasmesso in diretta, con una replica pomeridiana prevista per domenica 13 luglio 2025 su Rai 1.

Raccolta fondi. Come di consueto, sarà possibile donare tramite il numero solidale 45531 (2 euro via SMS da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce, Tiscali; 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali, Twt, Convergenze, Postemobile). I fondi sosterranno iniziative in Italia e nei Paesi in via di sviluppo in Africa, come corridoi umanitari, reti di protezione per minori bisognosi di cure mediche e ospedali all’avanguardia.

Cast

Le performance musicali saranno accompagnate dall’Orchestra Suoni del Sud, diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Il cast di artisti include grandi nomi della musica italiana, capaci di coinvolgere diverse generazioni:

Al Bano, Anna Oxa, Marco Masini, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ivana Spagna, Drupi, Settembre, Simone Grande

