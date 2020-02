Una storia da cantare, cantautori a Sanremo: gli ospiti

Dopo il successo dell’autunno scorsa, torna dal 15 febbraio 2020, su Raiuno, Una storia da cantare, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, programma che si propone di raccontare la storia di alcuni grandi artisti italiani tramite le loro stesse parole, i versi delle loro canzoni e le testimonianze delle persone che li hanno conosciuti.

Una storia da cantare, Lucio Battisti

La prima puntata della nuova edizione, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, è dedicata a sei cantautori che hanno contribuito a fare la storia del Festival di Sanremo: da Vasco Rossi con la sua “Vita spericolata”, ad Adriano Celentano e i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”, passando per il recordman di vittorie della kermesse Domenico Modugno con pezzi come “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo” e Ivano Fossati, autore di brani straordinari come “E non finisce mica il cielo” interpretata da Mia Martini o “Le notti di maggio” presentata da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica; e ancora, Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”, fino a “Ciao amore ciao” che segnò l’unica, drammatica partecipazione di Luigi Tenco al Festival.

Ospiti della puntata: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.

Come sempre, il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare attraverso l’hashtag #unastoriadacantare, condividendo i propri ricordi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani.

Una storia da cantare, streaming

E’ possibile vedere una storia da cantare in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.